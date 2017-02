ESPACIO PARA PUBLICIDAD Dignificar la política Por Esteban Valenti (*) Al juez Giovanni Falcone (asesinado por la mafia) le gustaba repetir las palabras de J.F.Kennedy: "Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, cualesquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión. Ésta es la base de toda la moralidad humana". Esta es una época de pocas unanimidades, una de ellas es la crisis creciente de la relación entre la gente y la política, es decir una crisis que afecta las bases de la democracia. La política existe desde que el primer hombre o mujer liberó un mínimo de su tiempo de las agobiantes exigencias de la supervivencia, de cazar o cultivar y recoger y lo dedicó a ocupar espacios de poder que correspondía a su colectividad, hasta llegar a la extrema complejidad de las sociedades modernas. En los muchos milenios de ese proceso, el cambio más revolucionario fue la democracia y su evolución y sobre todo la célula base de la democracia, el ciudadano. Sin ciudadanos no hay democracia y la crisis entre la política y los ciudadanos está en la base de los procesos que hoy explotan en el mundo. Los fenómenos Trump, Brexit, ultraderecha en Europa y populismos aberrantes como en Filipinas, los nacionalismos extremos son parte de esa crisis que no es solo de participación, sino que es mucho más profunda, es de valores, de principios democráticos. El propio terrorismo que en muchos casos ocupó espacios abiertos por la lucha democrática en algunos países árabes y musulmanes es posible con los actuales alcances, no solo por la carencia histórica de esos países en materia de libertades civiles, además por el desprestigio profundo de la política tradicional en amplios sectores sociales, en colectividades en las periferias de las grandes ciudades del norte y uno de sus combustibles principales es una mezcla de desesperación, frustración y necesidad de respuestas rápidas y violentas a sus dramas. En América Latina la dolorosa experiencia de los golpes de estado, de las feroces dictaduras de los años 60, 70 y parte de los 80 y el lento pero firme proceso de reconstrucción democrática nos ayudó a recomponer una relación importante entre los ciudadanos y la democracia la gente y la política. No es uniforme, las encuestas periódicas de opinión (Latinbarómetro) muestras importantes diferencias entre cada uno de los países. La mayor amenaza a la democracia en nuestros países es hoy el crimen organizado, las grandes organizaciones del narcotráfico, de tráfico de personas y armas.

América Latina con otro tipo de manifestaciones vive su propia crisis de la política y por lo tanto de la democracia. Lo vivimos en el Uruguay, el país de la región con las más sólidas tradiciones democráticas y el sistema de partidos más antiguo y consolidado. Si se sigue la evolución de las encuestas de opinión serias, si se conversa en la calle y en diversos ámbitos con la gente, se percibe que hay entre un tercio y un 25% del cuerpo electoral (los ciudadanos) que no tienen definido su voto o que se vuelcan al voto en blanco o anulado. En estas proporciones es un proceso desconocido en Uruguay. ¿Cuáles son las causas de esta situación y sus tendencias a nivel general y en Uruguay? Hay causas comunes y otras específicas de cada país. Uno hilo constante que puede encontrarse en casi todos los casos es la corrupción, la sensación creciente en los ciudadanos de que el uso y abuso del poder por los políticos tradicionales y, una cada día más débil relación con la moral pública, con la decencia, con la transparencia. La corrupción es sin duda la peor enfermedad de la democracia actual. Es una realidad y una imagen proyectada que además proviene de los más diversos países y engrosa un caudal de desconfianza de la gente hacia los políticos en todo el mundo. Hay una variante que también debe considerarse, que es la opinión de que los políticos privilegiamos nuestros intereses, nuestra continuidad, nuestras aspiraciones a los intereses generales. Una suerte de corrupción de los valores primeros y básicos de la política democrática. En América Latina esa doble visión crítica de amplios sectores sociales sobre la política abarca a todo el espectro de partidos, lo nuevo, lo diferente es que ahora involucra, embiste de manera directa a la izquierda que hizo de la moralidad pública siempre una de sus principales banderas. Hay una explicación muy difundida y muy peligrosa: el poder corrompe. Dicha como una sentencia inexorable. Es una gran falsedad, si aceptamos ese concepto, lo que queda son las soluciones mesiánicas, los salvadores corporativos y/o empresariales y para la izquierda, mantenerse lejos del poder, ser una fuerza de denuncia y testimonial. La política sin la lucha por el poder, sin ocuparlo, es un ejercicio de la frustración y es alejarse de la gente y de los cambios que proponemos y que están en la base de nuestra identidad y existencia. Esa tesis de la inexorable degradación del poder hacia la inmoralidad, la ilegalidad y la corrupción es un retroceso de nuestra civilización, de nuestra época y abre las puertas a las peores cosas y a desbarranques muy dolorosos. Pero desconocer ese sentimiento muy extendido y creciente y las reacciones previsibles de los ciudadanos es un suicidio para la política democrática. Hay dos tipos de reacciones, básicas y que muchas veces se combinan. Por un lado el desinterés, el repliegue de la gente hacia sus propios asuntos personales y familiares y a lo sumo corporativos, dejando la política cada vez más en manos de especialistas , de círculos cerrados y la otra son las reacciones de repudio a través de la elección de salvadores , incluso a costa de la verdad y de la propia historia. Asistimos a ejemplos abrumadores de esa pos verdad. La tarea más importante que tienen hoy en el mundo las fuerzas políticas y culturales auténticamente democráticas y también en nuestro país es dignificar la política, reconstruir virtuosamente las relaciones entre la gente y la política, los partidos, las instituciones. Eso exige una profunda y sostenida batalla política, ideológica y cultural, no solo desde el discurso, sino desde las acciones, desde los gobiernos, desde los parlamentos y en los diferentes ámbitos institucionales. Pero también en la sociedad civil y en la prensa y con la prensa. No es una batalla solo de la izquierda, sería terrible y muy peligroso que creyéramos que las reservas democráticas solo se encuentran en nuestro seno, hay fuerzas muy amplias que deben aportar su propia visión y sus propias ideas. La crisis afecta a todos los que realmente creemos en la democracia. Atribuirle esta crisis a la falta de figuras emergentes y nuevas es otra coartada para no enfrentar el peligro en su conjunto y de manera integral. No debe ser solo una batalla de denuncias o de mejorar substancialmente los comportamientos morales y éticos, es también una batalla institucional, de construir nuevos instrumentos de control ciudadano sobre la transparencia y la moralidad. No es propaganda reforzada a favor de la legalidad y la moralidad, son nuevas y más exigentes leyes e instrumentos de control. ¿Cuántas cosas hemos cambiado en Uruguay en estos 12 años de gobiernos de izquierda para controlar la evasión fiscal y la transparencia del sistema financiero? Muchas y muy exigentes. ¿Cuánto hemos cambiado y mejorado en cuento a los sistemas de transparencia de la financiación de los partidos políticos, de control en el manejo de los dineros públicos? Muy pocas. Y la gente percibe, percibimos esa disparidad de acentos, de preocupaciones y de sensibilidades. Dignificar la política es también fortalecer, mejorar las capacidades, el estudio, el conocimiento de parte de los políticos de las diversas y complejas materias que deben manejar en todas las instancias. La corrupción es además de todo un factor de empobrecimiento general de las exigencias de capacidad y de auténtico liderazgo político y gubernamental. La educación y la cultura son barreras fundamentales para la degradación de la política, no solo ni principalmente porque deben integrar los valores de la ética y la moral republicana como un elemento básico de su formación, sino porque los pueblos educados y cultos tienen las mejores armas para utilizar la democracia y la política de la mejor manera, la más avanzada y consciente. No son tareas para los periodos prelectorales, al contrario, cuando surgen como una erupción en los tiempos de campaña, estarán siempre bajo sospecha. Son batallas que exigen un gran rigor, compromiso y muchas veces sacrificios, porque las tentaciones del poder a veces muy bien disfrazadas, las explicaciones facilongas o complejas que atribuyen a los enemigos todas las malas intenciones y bloquean el sentido profundo de la crítica y la autocrítica son siempre muy fuertes. Los vientos que llegan de otras tierras, incluso de países que alumbraron las ideas y la práctica de la democracia son muchas veces muy negativos, está en nosotros asumir estas nuevas batallas democráticas. Ante cada partido, en especial el nuestro o del que nos sentimos más próximos, ante cada líder hay que preguntarse si ¿efectivamente su acción y sus ideas dignifican la política o solo disputan una porción del poder?

(*) Periodista, escritor, militante político, director de Bitácora y Uypress. Uruguay.

