Una visiòn sobre la violencia descontrolada

La imposibilidad de regular el delito

Por Carlos Santiago (*)

Una constante de las declaraciones de voceros de algunos gobiernos de América Latina tiene la apariencia o quizás su centro en justificar la inseguridad y la violencia en la incontable serie de contradicciones sociales que determinan una aparente disconformidad de sectores de la población, que repercuten en modificaciones de los paradigmas de convivencia y logran un deterioro creciente de las relaciones entre sectores de la población.

Esas justificaciones muestran que no han se han tenido en cuenta los análisis sobre el hecho de que buena parte de la responsabilidad de los acontecimientos que a diario nos castigas a muchos y alarman a todos, puedan ser también consecuencia de políticas erradas o de actitudes permisivas de políticos con tareas específicas en decisiones de gobierno, incapaces de diferenciar autoridad del autoritarismo, y que han hecho de la impunidad del delito una realidad que debemos enfrentar a diario.



Es aterrador por lo erróneo e injusto que para justificar la todavía postergada aplicación de la discutible ley que autoriza la comercialización de la marihuana, se maneje como argumento central que la aprobación de esa norma legal es el resultado no deseado del fracaso de las acciones represivas en contra los traficantes de droga. Sabemos que el siglo XXI comenzó para Uruguay con un nuevo problema, la pasta base , verdadero veneno con el cual parte de nuestra juventud se suicida socialmente y también, a muy corto plazo, físicamente. La pasta base se trata de otro hijo indeseado de la "guerra" contra las drogas, un veneno barato y terrible que se ha masificado entre algunos sectores de la población que buscan en la alienación escapista una solución para sus aparentes frustraciones.



Pero, nos preguntamos si ¿las acciones represivas han fracasado realmente? Recordemos la enorme cantidad de denuncias llevadas al Ministerio del Interior por el grupo Madres de la Plaza sobre la creciente existencia de bocas de venta de pasta base y su ubicación en la geografía montevideana y uruguaya, proceso que fue respondido finalmente por un capitoste gubernamental de la Secretaría de la Droga, a la vez que prosecretario de la Presidencia de la República, alegando que una acción fulminante contra estos centros clandestinos de venta de ese veneno era cuestionar la política de empleo . De sus declaraciones surgen, sin ningún tipo de obviedad, la intención de buscar caminos para regular el delito, abriendo caminos de permisividad e impunidad para muchos que no resistirían la estricta aplicación de la ley penal con su plena severidad. ¿Cómo se explica entonces la liviandad policial y judicial con los responsables de diversas aberraciones criminales?



¿Entones nos preguntamos, falló la acción represiva en contra del narcotráfico, o por el contrario, la liviandad de la política del gobierno, fue la que impulsó la gravísima proliferación de ese comercio clandestino que hoy nos pone en el centro de una vorágine de indeseada violencia? En lugar de hacer desaparecer parte de la oferta cerrando las bocas de distribución, se optó por el discutible camino de multiplicar la oferta con la liberalización de la marihuana, acción que todavía no ha podido ponerse en marcha por la enormidad de contradicciones que la misma plantea. Por lo demás, el problema central de que el Estado se ponga a producir marihuana y a implementar su comercialización, provoca que la visión de la gente sea que el gobierno está transitando el camino de una inaceptable permisibilidad con la droga. ¿O no?

El siglo comenzó para Uruguay con un nuevo problema. Se trata de otro hijo de la "guerra" contra las drogas, una de las pocas exportaciones del mundo pobre. Una situación que, obviamente, determina que las visiones se trastoquen y que se cambie la acción de quienes tienen que cumplir una tarea específica en contra la delincuencia que, lamentablemente, tiene una integración muy dramática de actores que son menores de edad. Visiones estatales por las que se pasa del "garantismo" al "abolicionismo", que pretende sustituir el tradicional enfoque del benigno derecho penal por la peregrina idea, muchas veces escuchada, de que los victimarios son en realidad las víctimas de un injusto orden social que los ha arrojado a la marginalidad.



Especialmente ocurre ello cuando el enredo de leyes penales alcanza a la nueva camada de quienes son preponderantes actores de los delitos más comunes, los menores que, en diferentes estamentos pueden ser internados en alguna de las deficientes reparticiones estatales o, si son menores de 13 años, reintegrados a sus familias, o sea lisa y llanamente dejados en libertad, sin que el Estado intente la más mínima acción de recuperación. ¿Qué es preferible, que los menores delincuentes, vuelvan al lugar en que se formaron para el delito, o qué una institución estatal trabaje con ellos para posibilitarles un futuro encuadrado en los derechos y obligaciones que son fundamentales para vivir dentro de una democracia republicana?



Obviamente en nuestro medio, con argumentos que se manejan casi diariamente , se afirma sobre el abolicionismo que, evidentemente es el criterio imperante, construyéndose una conclusión errónea sobre la realidad: Y así resulta esta errónea interpretación que, cuando un delincuente asalta a un ciudadano, se lo considera no sólo el "victimario" de ese ciudadano sino también la "víctima" de la injusticia social, lo cual podría llevar a suponer que la propia víctima de la agresión es de manera indirecta un "victimario" por pertenecer a un orden injusto y que el ataque que sufre desde las sombras es un castigo en cierta forma justificado. Pero a paso seguido funcionarios vinculados al gobierno apoyan cómputos que tratan de mostrar las bondades de nuestra sociedad, sosteniendo que la misma es un dechado de aspectos positivos. Hace algunos días se manejó que Uruguay es el país con mejor nivel continental en materia de limpieza de procedimiento administrativos, o sea de falta de corrupción.



Los abolicionistas, cuya gravitación en el Gobierno no se puede negar, no se han animado como lo hicieron algunos ministros del primer gobierno frenteamplista, a proclamar abiertamente esta distorsión del derecho penal. Sin embargo no definen nada cuando los enfrentan a la situación que, mientras las víctimas de los delincuentes aumentan cada día en multiplicación exponencial, sus agresores "entran por una puerta de los juzgados y las comisarías, cuando no de la cárcel y salen por la otra, envolviendo a los ciudadanos en el angustioso clima de inaceptable impunidad. Una dramática situación que objetivamente está en la base de la situación que se expresa en la distorsión social que vivimos a diario en nuestro territorio y que es la determinante de la contradictoria acción estatal que no puede, ni visualiza los caminos para apaciguar la confrontación social entre los uruguayos.



La realidad muestra a ciudadanos que viven detrás de las rejas que ellos mismos se han forjado mientras las cárceles existentes no alcanzan para contener a quienes son apresados y son castigados por la Justicia. Cárceles insuficientes para los delincuentes realmente condenados, en una realidad que por fuerza de los hechos determina loe nuevos caminos para la impunidad. La realidad diaria se expresa en ciudadanos cercados y en delincuentes libres. Una perturbadora imagen que hoy alimenta la indignación de los uruguayos.



Si nos encontramos siguiendo esta dirección "abolicionista", que culpa a la sociedad de las acciones delictivas de los delincuentes, el camino será complejo para el país el que no encontrará respuestas a sus reclamos de mínima seguridad. Sería, quizás, más lógico el camino "garantista", que trate con liviandad jurídica a los menores pero que a la vez tiene una visión con ingredientes de una severidad académica , con las que se los impulsa a un sistema que les permita el reintegro a la sociedad.



Lo que no es posible es la actual situación cuasi de "abolicionismo" , en que los delincuentes quedan prácticamente libres remachando la impunidad y algunos sostengan, como un niño de 13 años confesó ante un juez su participación en una rapiña a mano armada, diciendo: "es un bollo, no me pasa nada si me agarran"



En alguna nota anterior sosteníamos que la actual situación en que los que debieran implementar la prevención y la represión del delito, transfieren la responsabilidad del mismo a las difíciles condiciones de la sociedad, o al sistema financiero (como hizo un funcionario que estampó ese concepto para definir la proliferación de la droga), o al neoliberalismo, y mil etcéteras más, algunas tan excéntricas como tontas, lo que se está haciendo es dejar a los infractores (o delincuentes), trepados en un plano inclinado que indefectiblemente los llevará a la degradación final y la muerte en un derrotero en que aparecerán innumerables víctimas de ese lamentable tránsito.



Muerte por incidencia de la droga, de la acción policial o de quienes, en un adecuado derecho a la supervivencia, defienden a sus familias de las agresiones. ¿Qué haría cualquier "abolicionista" a la uruguaya, si viera como le es torturado un hijo o su conyugue, por un grupo de malvivientes, tanto menores como mayores de edad?



Hablamos, en este último caso, cuando por falencias en las funciones del Estado el ser humano debe defenderse o, quizás, como afirman los clásicos análisis, "vengarse" al haber pasado a desempeñar el papel de víctimas. Por ello, en un país moderno, no es adecuado que el Estado resigne su papel en la prevención y represión del delito. Porque el Estado existe desde el momento en que sustituyó a los particulares en la lucha contra la delincuencia. Fue cuando el Estado quedó a cargo del servicio esencial de la seguridad, cuya vigencia inauguró la primacía de la civilización sobre la barbarie.



Volver atrás como sugieren los "abolicionistas", es lanzar a la sociedad a acciones de barbarie cuya justificación ética es más que discutible. Parece evidente que para todos, incluso para quienes sostienen esa peregrina teoría, la familia y el hogar son junto a la Patria, los valores más entrañables del ser humano y su defensa es una acción esencial.



Parecería que la verdadera causa del aumento del delito se encuentra en la caprichosa tergiversación de los derechos humanos de algunos gobiernos. Las cortas sentencias por delitos graves, la excarcelación y la permisividad en nombre de esos malhadados derechos humanos representan la principal causa del horroroso fenómeno. A ellos debe sumarse el fenómeno de la impunidad, que es un condimento directo de las falencias de la prevención y la represión del delito que tiene como tarea esencial la Policía.



Una tarea que de fracasar determina la explosión de muchos de los males que hoy vivimos.

Una situación que hace que los uruguayos comprendamos que esa clara falencia estatal hace que a diario estemos jugándonos la vida.



(*) Periodista.