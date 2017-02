ESPACIO PARA PUBLICIDAD La retórica de Trump DOSSIER. Escriben Sam Leite y Gary Nunn (*) La retórica de Trump: El triunfo de lo inarticulado Por Sam Leith Son todo noticias de mentira, es una falsedad no sucedió .Creo que hemos logrado reunir uno de los más grande gabinetes No seas maleducado. No seas maleducado. No. Seas. Maleducado No te voy a permitir que hagas preguntas. No te voy a permitir que hagas preguntas. Sois noticias falsas . En su primera rueda de prensa, el presidente electo Trump estuvo fogoso, brusco y fuera de guión. Habló menos como un presidente que como una estrella malhumorada de la telerrealidad con por decirlo en términos del Señor de las Moscas [la novela de William Golding] un firme agarre en la concha. La oratoria pública ha figurado en el centro del proyecto norteamericano desde la época de sus fundadores. Los legisladores de la Constitución se dieron a sí mismos noms de plume clásicos en su correspondencia, y de modo consciente siguieron como modelo de su nuevo país el de la república romana. Todas las presidencias se han visto puntuadas por discursos ensayados y sus puntos de inflexión históricos han quedado señalados por discursos que han hecho historia. En el caso de Donald J. Trump, sin embargo, tenemos un comunicador presidencial que es bastante distinto de los otros tipos. Así pues, ¿qué es lo que esto augura para la cara pública de esta administración? ¿Cómo funciona este lenguaje? En un nivel puramente lingüístico, hay tres cosas que llaman la atención.

1) Trump utiliza un vocabulario de trabajo bastante reducido. No parece que se trate de una estrategia consciente, aunque funciona como si lo fuera. Mucho se habló durante el periodo de las primarias de la forma en que los algoritmos que miden el nivel de lectura (aunque son poco fiables) concluían que sus discursos alcanzaban el nivel de cuarto de primaria, es decir, la comprensión de un niño medio de nueve años de edad. 2) Su sintáxis, ortografía y puntuación son en términos convencionales catastróficos. En sus tuits propende a frases mal construidas, a un uso gritón de las mayúsculas, faltas de ortografía sin presidentes y un uso incorrecto de los términos, a comillas utilizadas para dar énfasis y exclamaciones sin verbo. Al hablar tiende al anacoluto oraciones cuya gramática se viene abajo y la repetición reflexiva.

3) Su fuerte en la retórica se compone de adjetivos y adverbios cargados pero vacíos. Las cosas son grandes , maravillosas , asombrosas , lo mejor , o son torcidas , falsas , injustas , fracasadas . Rocía generosamente de intensificadores: un hombre muy, muy, muy asombroso, un gran, gran constructor . De todas estas cualidades, si bien invitan al desdén, algo hay que decir como estrategias de comunicación. El lenguaje sencillo llega al mayor auditorio posible y tiende a dar (métase aquí un triste chiste) la impresión de honradez. El estilo llano palabras cortas, sintaxis sencillas y un enfoque rústico lleva mucho tiempo siendo una baza ganadora de los presidentes. ¿Se acuerdan de George W. Bush fingiendo ser un vaquero tejano y sencillote? ¿Se acuerdan de Ronald Reagan cuando hacía de el Gipper [apodo cariñoso tomado del nombre de un personaje que había interpretado en el cine]? ¿Se acuerdan de Bill Clinton haciendo de compi de toda la vida? La gente desconfía de los oradores pulidos y la llamativa capacidad de expresión de Obama no siempre cuenta a su favor. Las estructuras gramáticas sencillas (o su ausencia) no deja en el auditorio algo tan arduo como una secuencia de ideas; más bien, un collage fortuito de términos, repetidos para dar énfasis. De un discurso de Trump sales con un sensación, no con una argumentación. El estilo llano de Trump no tiene, sin embargo, variaciones, y eso forma parte clave de su ethos , o de cómo se proyecta ante su público. La mayoría de sus predecesores eran capaces de dominar una gama de registros. El presidencial solemne, altisonante era válido para George W Bush, aunque tuviera que debatirse con la sintaxis (una lucha que, como he sugerido en el caso de Trump, no necesariamente le perjudicaba). Era exuberante en Obama. Y hasta sustentaba la rusticidad de Reagan. De hecho, la capacidad de cambiar de registro a mitad del discurso decir algo que suene histórico, pero humanizarlo luego con una broma de confianza, la mención del amigos o una anécdota personal en la que uno se pitorrea de sí mismo ha sido una habilidad presidencial fundamental. Lincoln, desde luego, la tenía. E incluso cuando pasaban al ataque, los predecesores de Trump nunca sonaban petulantes. Se esforzaban por transmitir una seria gravedad o una sensación de autoridad tan absoluta que el desprecio se expresara de forma divertida. Pensemos en la mortífera salida de Obama frente a John McCain: No creo que al senador McCain no le preocupe la vida de los norteamericanos; lo que creo, simplemente, es que no la conoce ; o Reagan, sonriéndole con suficiencia a Jimmy Carter: Ya estamos otra vez con eso Hay en Trump una nota de vanidad herida y de resentimiento Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood que cuesta encontrar en la historia presidencial reciente, aparte de las conversaciones en privado de Nixon. Trump no suena a presidente, nunca. No tiene registros diferentes para distintas ocasiones: siempre suena jactancioso, vengativo, acosador e ingenuo. Para muchos de nosotros, eso suena a fracaso. Pero algunos de nosotros podríamos aceptar que tiene su gancho comercial: no suena como un presidente normal, y esa es la razón por la que le gusta a la gente. Sólo hay un Donald Trump. Lo que ves es lo que hay. Y eso se puede considerar una especie de autenticidad. Una cuestión que guarda relación con ello: en lo que el lenguaje de Trump difiere más profundamente del de cualquiera de sus antecesores es en su capacidad de contradecirse de la manera rotunda y desvergonzada. No digo esto para llamarme a escándalo por lo horroroso que resulta sino para maravillarme de cómo retóricamente funciona. La mayoría de los políticos saben bien cómo ser ambiguos. Hacen economías con lo real ; se expresan mal ; in extremis, como Bill Clinton, pueden poner alguna objeción a lo que es el significado de es . Pero no les gusta decir algo que no se condice inequívocamente y de modo comprobable con la verdad de su comportamiento y con anteriores declaraciones. Si es así es porque, por regla general, la acusación que más daño puede hacerle a un político es la falta de honradez o su pariente cercano, la hipocresía. Los medios pueden decir que estás equivocado o eres peligroso. Pero estos ataques no te ponen contra la pared. Se pueden atribuir a oposición ideológica o interpretaciones distintas de los datos. Si dijiste X e hiciste Y, o si dijiste X y demuestran que Y era lo que procedía, estás perdido. Te has condenado siguiendo tus propias reglas. Esta regla tiene toda la pinta de no aplicarse en el caso del presidente electo Trump. Sí, se muestra vago buena parte del tiempo. Pero cuando dice cosas que son concretas, las dice directamente: Nunca apoyé la guerra de Irak; Alicia Machado grabó un video sexual; yo vi cómo miles de musulmanes se alegraban por el 11-S; Hillary Clinton fue la que lanzó los rumores sobre el certificado de Obama, mientras que Donald Trump acabó con ellos , y así sucesivamente. Con frecuencia, se puede demostrar que esas cosas no son ciertas o se contradicen con algo que dijera anteriormente. Pero esto no parece causarle ningún perjuicio. A mí me asombra tanto, imagino, como a ustedes. Mi intuición es que tenemos un electorado tan habituado a que los políticos se muestren equívocos, y tan enojado por esto, que el empuje que saca Trump al no sonar así es mucho mayor que el demérito en el que incurre por ser un mentiroso al que se pilla antes que a un cojo. Preferimos, dicho de otro modo, alguien que miente abiertamente en lugar de un político convencional. Vamos a ver cómo funciona esto.

The Guardian, 13 de enero

Sam Leith periodista y autor británico, ha trabajó para revistas como Punch y The Spectator y en diarios como el Daily Mail y Daily Telegraph. Es autor de un conocido manual de retórica You Talkin To Me?: Rhetoric from Aristotle to Obama [¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a Obama, Taurus, Madrid, 2012].

Palabras triunfantes: El lenguaje que dio la victoria electoral a Trump Por Gary Nunn Tengo gran formación. Conozco palabras. Yo tengo las mejores palabras . Esta es una de las frases más tristemente célebres de Trump que le hacen tan citable como Oscar Wilde por razones antagónicamente opuestas. Ojalá viviera Wilde para condensar en una frase malévola una situación que nos ha dejado patidifusos a los más locuaces. Igual que hizo notar Dolly Parton, según es fama, lo caro que resulta aparentar así de tirada, acaso hay en esto una verdad incómoda: realmente hace falta alguien de gran formación para fingir ser así de estúpido.

Donald Trump recurrió a muchas figuras de la retórica para accede a las emociones crudas de potenciales votantes y funcionó. En estas elecciones, todas las reglas léxicas han acabado sacudidas, retorcidas y superadas. Aquí van algunos de los mecanismos lingüísticos de los que ha echado mano: Fanfarronadas

Trump confiaba enormemente en los superlativos para acrecentar la respuesta emocional a sus grandiosas afirmaciones. Las cosas no eran grandes, eran enooomes . No iba a hacer que las cosas volvieran a ser grandes, serían asombrosas , tremendas , lo mejor . No iba a ganar simplemente. Iba a ganar tanto, que te vas a poner malo, a cansarte de ganar . Es el lenguaje con aspiraciones del sueño americano, transformado lentamente en pesadilla.

Oposiciones binarias

La retórica divisoria del nosotros y ellos la utilizó Trump con pleno efecto de odio. O formas parte del Occidente cruzado judeocristiano o parte del Islam terrorista, destructivo. O eres un extranjero delincuente o un norteamericano que trabaja duro y al que se la están jugando. O eres legal o eres ilegal . Esa retórica del nosotros y ellos de la campaña parecía que se había diluido, sin embargo, para cuando apeló a la unidad en su discurso de victoria.

Hipérbole

Además de las jactancias personales, Trump ha sido proclive a exagerar y dramatizar. El mundo entero está volando por los aires , afirmaba Tump cuando discutía acerca de un país como Siria. Cuando presentó a Reince Priebus en su discurso de victoria, le describió tres veces en dos frases como superestrella , una afirmación atrevida para un hombre del que pocos han oído hablar fuera de la burbuja de Washington.



Eufemismos

Trump podia restarle importancia a algo, lo mismo que dársela. Su eufemismo más tristemente célebre, por supuesto, fue charla de vestuario , una supuesta justificación de haber reconocido agarrarlas por el chochito sin permiso.

Oraciones a medio terminar

Escuchemos a Trump cuando dice: Tratan de justificar que yo .podéis creer yo...Tengo las mejores pa Esta forma de discurso tartamudo, interrumpido es el sello distintivo de su aparente forma de hablar fuera de guión. Remeda los patrones naturales de conversación. Sintiéndose menos dependiente del guión, ha sido diseñada para parecer auténtica, digna de confianza y apasionada, más que algo escudriñado y pegado al teleprompter por cien asesores.

Madurez gramatical

El lenguaje del candidato presidencial ha ido decayendo en complejidad, de acuerdo con un algoritmo corriente llamado prueba de legibilidad de Flesch-Kincaid. Hace una estimación de la elección de palabras y la estructura de oraciones y asigna luego una clasificación con un nivel de curso. El lenguaje de George Washington llegaba a niveles de licenciado. El de Abraham Lincoln era de undécimo curso [correspondiente a los 16 años]. ¿Y el de Trump? Baja directamente a cuarto curso. ¿De verdad estaba diciendo bigly como un niño de cuarto curso o big league [ gran liga ]? La respuesta parece sugerir ambas cosas.

Repeticiones

Trump puntúa sus discursos con repeticiones. Martillea su argumento cuando la multitud se siente inquieta y las palabras corren el riesgo de perderse. Pero es también una técnica retardataria, que le da tiempo para seleccionar las palabras que va a escoger a continuación. Sobre su nemesis de la información: No es correcto. Estaban equivocados. Es el New York Times, siempre se equivocan. Se equivocaron . La repetición no siempre indica el final de la frase; a veces se lleva al principio para dar énfasis, una técnica llamada anáfora. Yo lo llamo veto extremo. Lo llamo veto extremo, extremo . O una repetición incluso como de final de libro en una frase como la de su discurso de victoria: Tremendo potencial. He llegado a conocer este país muy bien: tremendo potencial.

Verbos

Los verbos que utilizaban con mayor frecuencia ambos candidatos revelaban mucho acerca del tono de sus respectivas campañas: entre los de Clinton estaba albergar la esperanza , apoyar e intentar . Los de Trump abundaban en explicaciones masculinas y más oposiciones binarias: contar , perder , ganar y parar .

Lenguaje sexista y racista

Los términos peyorativos de Trump, como mal hombre [ bad hombre ] y mujer asquerosa [ nasty woman ] se han vuelto tan tristemente célebres que ya están siendo objeto de parodia y vindicados como oportunidad comercial.

Nomenclatura

Cómo se denominaba a la gente importaba en estas elecciones más que nunca. Cómo no se les denominaba era todavía más significativo: el rechazo de Michelle Obama a pronunciar siquiera el nombre de Trump, mientras se burlaba contundentemente de él, lo decía todo al negarle la dignidad de una identidad en su discurso. La táctica de Hillary consistió en seguir llamándole por su nombre de pila. El apellido Trump venía muy a mano para ponerse a hacer juegos de palabras ( love trumps hate [ el amor vence al odio ]) y también como aptrónimo, haciéndolo sinónimo de pedo. El uso por parte de Hillary de sus triples iniciales presidenciales, HRC, hizo que su nombre de soltera pasara a ser un segundo nombre. Era Rodham la que decía: soy mujer por mí misma, no sólo mujer [esposa] suya. Por desgracia, no fue suficiente.

The Guardian, 13 de noviembre de 2017



Gary Nunn mantiene una sección sobre cuestiones de lenguaje en el diario británico The Guardian.

Fuente: The Guardian

Traducción: Lucas Antón

