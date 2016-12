ESPACIO PARA PUBLICIDAD El ensamiento medio uruguayo suavemente ondulado Por Esteban Valenti (*)

Una de las peores cosas de este país, que lo ha frenado durante años, que forma parte de su decadencia y que compromete un buen futuro, es el pensamiento medio nacional (PMN), suavemente ondulado. Si hay un sector político que sufre terriblemente de esa patología desde hace algunos años, es la izquierda, el Frente Amplio, maneja el mayor compendio de ese pensamiento levemente ondulado. Es la peor colonización de la derecha y del poder que hemos sufrido. Me incluyo. El que se atreve a decir algo que realmente escarba en los problemas, en las taras, en las dificultades o incluso en las posibilidades del Uruguay, es un apostata y es bombardeado, en primer lugar desde el poder o lo que es mucho peor se lo intenta silenciar con un doble mecanismo, el silencio y las represalias. Debate, un pomo. Tomemos cualquiera de las materias, problemas, oportunidades principales que afronta y enfrenta el Uruguay y podremos coleccionar una ristra interminable de ideas alineadas hasta el ridículo con el pensamiento medio, el que no se la juega por nada, el que comenta, el que describe, el que no hace prospectiva de ningún tipo, el que sobre todo teme salirse del libreto. Es una enfermedad expansiva y masiva. Repasen los últimos años y encontrarán un alud de sentido común . Y como decía el gran semiólogo Roland Barthes el sentido común trafica ideología y de la peor, la encubierta, la que se disfraza. Los debates ideológicos en la izquierda hoy están reglados, medidos, calculados cuidadosamente para no salirse del pensamiento medio, para no afectar al gobierno, para no favorecer a la derecha. Esa es la primera barrera impuesta por un pensamiento perverso, que todo lo que promueva temas verdaderos, auténticos, profundos, que aún en la polémica o precisamente por la polémica que generan, son la fuerza fundamental del cambio, porque nos obliga a pensar y a reaccionar. Tomemos un ejemplo bien concreto y relativamente reciente, el vice director de educación Juan Pedro Mir, hace una afirmación sobre la marcha de la educación y la necesidad promovida por el propio presidente Tabaré Vázquez cuando era candidato, de cambiarle el ADN. ¿Puede haber algo más radical que cambiarle el ADN a algo? Es incluso más fuerte que hacer temblar las raíces de los árboles. ¿Y? La reacción fue inmediata, para proteger las sacrosantas jerarquías en la educación y a la pirámide intocable del Estado, pero sobre todo para defender a ultranza el pensamiento medio nacional. Porque hay que asumirlo, los mayores promotores del pensamiento medio nacional somos nosotros, la izquierda. Reacción: le pegaron una buena patada en el trasero a él y a Fernando Filgueira y restablecieron, las jerarquías y el PMN, la ideología dominante. Si vienen los resultados totalmente discutibles de las pruebas PISA (que no son en absoluto las tablas de la verdad), pero a los que se suman los informes del INEED, o las estadísticas de deserción a molestar el PMN educativo, la respuesta es inmediata: nubes de polvo para ocultar la realidad. La realidad implacable, dura, que no tiene que ver con porcentajes, tiene que ver con nuestros niños y jóvenes, con nuestra gente, con el corazón de nuestra identidad. Los escudos combinados para defender el PMN son los tradicionales, la zanahoria y el garrote. Nada nuevo bajo el sol. Por un lado todo el que tenga algo que jugarse, cargos, posiciones, etc etc etc. será sometido a todo el desprecio y las reacciones desde el poder y el aparato político y personas y fuerzas que tienen una larga historia de heroísmos, de resistencia, de sufrir todo tipo de atropellos desde otros poderes, lentamente se van sumando a este clima político, ideológico y cultural de la plancha, del surf casi perpetuo. Se podría decir cosas similares en casi todos los grandes temas nacionales, la economía que cada día más es un comentario políticamente correcto de como manejamos los equilibrios, las estadísticas y las situaciones vecinas y externas, con lo que alimentamos la idea, profundamente equivocada de que en definitiva lo fundamental es el viento exterior ¿Eso no ayuda a la derecha? O terminamos discutiendo palabras, si ajuste o no ajuste, si es tarifazo o no es tarifazo. ¿No habrá que discutir alguna idea de izquierda, algún proyecto que nos conecte con el futuro, con la política? Que se puede decir de la seguridad, donde nadie se anima a levantar la voz en la izquierda, todo debe venir de arriba, porque es un peligroso terreno de combate con la derecha y peor aún con la derecha feroz que muchos llevamos dentro, los que piden mano dura. Y que viva la gestión de la seguridad y la policía como el principal instrumento de una de las áreas claves de la vida en sociedad. ¿Hay algo más alejado del pensamiento de izquierda, que reducir la seguridad y la inseguridad a la policía? Se puede decir del deporte y en particular del fútbol, donde se hacen muchas cosas, cosas buenas, pero donde el andamiaje principal está todo podrido, completo y desde hace muchos años y siempre queda la duda si hay autoridades que toman partido por una de las partes de la lucha de clases según la definió Francisco Casal en un juzgado, pero no precisamente por el proletariado . Y lo demás es silencio. Aunque últimamente el ex presidente de Nacional nos presentó la inocente convocatoria a los presidentes de ambos grandes junto al ministro del interior y al Presidente de la República sentado a la diestra nada menos que de Francisco Casal. ¡Que reunioncita, justo cuando se negocian los derechos de televisación? Eso si que es superar ampliamente el PMN con garrocha. Podemos referirnos a uno de los puntos críticos para cualquier gobierno en el planeta y en particular en esta atormentada América Latina, la moral, la corrupción, la transparencia. En este caso el PMN recomienda el silencio y dejar pasar el tiempo y evitar las investigaciones, o que intervenga la justicia eterna, insoportablemente lenta y esperar el milagro. Como si fuera la Justicia la que tuviera que definir los temas morales o inmorales y la ética pública. El milagro en general está asociado al olvido, al dejar pasar el tiempo y confiar que la gente se olvidará de las cosas incómodas. Cada una de las medidas que adopta ANCAP con el nuevo directorio y las declaraciones de sus autoridades son una acusación o la confirmación de las acusaciones contra la terrible gestión anterior encabezada por Raúl Sendic. El costo de la distribución ¿Qué vino del cielo?; ¿las empresas ridículas que perdían plata a montones por fabricar los estratégicos productos como perfume, las bebidas alcohólicas y el repelente son una herencia maldita?; Las pérdidas de 25 millones de dólares durante este mismo año por la producción de cemento, mientras los privados ganan exactamente lo mismo y el cemento se vende en Uruguay al doble que el precio internacional, lo repito, al doble ¿Qué es, una maldición divina?. De cierta manera estamos avalando de la peor manera que la gestión es una cosa técnica y no política y por lo tanto hay que dejársela a los técnicos y eso es falso. Hay que incorporar gente capaz y no personajes políticos que nunca manejaron ni un quiosco, pero la gestión es algo profundamente político y la capacidad técnica y profesional debe estar al servicio de un proyecto político nacional. El pensamiento medio nacional no solo se expresa en aspectos concretos y puntuales, está presente en muchos otros temas como por ejemplo las estructuras políticas. Si por razones morales bien fundadas o no alguien o unos cuantos piden explicaciones o se retiran de las mayorías automáticas o de los mandatos del aparato ¿se le puede aplicar el PMN para acallarlos con los sacrosantos estatutos del FA mientras, por otro lado nos proponemos reformar la constitución, o mejor dicho como nos faltan ideas de todo tipo, depositamos en la Constitución y su reforma todos las expectativas y todos los radicalismos? Total todos saben que no saldrá nada pero, llena el ojo. No quiero ni hablar de cómo se utilizan palabras que parecen truenos para ocultar las enormes lagunas ideológicas en el debate de la izquierda actual. Ese es el reino de las llanuras, no llega siquiera a suavemente ondulado. El PMN no es un invento, no es creación de la izquierda, fue clave en las décadas de decadencia del país a partir de los años 50 y que comenzó a cambiar a partir del 2004 y que ahora comenzó a entibiarse peligrosamente. Los partidos tradicionales y sobre todo el Colorado fue gran tributario y constructor de otro Pensamiento Medio Nacional. Pero no siempre fue así, ¿Acaso la reforma Vareliana no fue una profunda ruptura en un sector clave de ese PMN? ¿Las leyes avanzadas y sociales de José Batlle y Ordoñez? ¿Las leyes democratizadoras de los primeros años del siglo XX o incluso las grandes obras de infraestructura o arquitectónicas no fueron rupturas con ese pensamiento mediocre nacional? El golpe de estado, fue la respuesta de los sectores civiles y militares más conservadores del país, en algunos casos directamente fascistas, ante el resquebrajamiento precisamente de ese PMN en plena decadencia. ¿Podían permitir, aún luego de la completa derrota del MLN, que una parte tan importante de la sociedad uruguaya votara a Wilson Ferreira Aldunate y al Frente Amplio? Se adelantaron con la sacrosanta ayuda de los Estados Unidos y sus servicios. El PMN se lo puede recubrir si se tiene habilidad y vaya si en el FA actual hay habilidosos en la materia de frases radicales, de ingeniosas ofensivas contra el consumismo, de un halo de frugalidad y no tocar nada, no arriesgar nada, no poner nada en discusión, ni desde el llano ni desde lo más alto del gobierno. Simplemente adornarlo. La ideología del poder sobre todas las cosas, convive perfectamente con el PMN, lo integra y lo muestra como una reluciente virtud. El PMN es absolutamente funcional a la ideología del poder que está colonizando el FA. La colonización del FA no es solo por parte de ciertos sectores políticos, es sobre todo por parte del PMN. La pregunta que tenemos que hacernos todos y siempre, es ¿cuán profundo caló en nuestras propias cabezas y en nuestras almas de izquierda el PMN? Las de todos. Yo me ocupo de los míos, de la izquierda, los otros que se ocupen ellos, o no. El PMN es profundamente contrario a un pensamiento realmente de izquierda, es reaccionario. Nos pregunto: ¿Cuántos de nosotros, llegado el momento no nos integramos lenta e inexorablemente al PMN?

(*) Periodista, escritor, director de Uypress y Bitácora. Uruguay

