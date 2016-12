ESPACIO PARA PUBLICIDAD Italia: Como gobernar después de dimitir tras perder un referéndum Por Rossana Rossanda y Luca Sappino (*) Renzi después del diluvio Rossana Rossanda ¡O yo o el diluvio! Con este lema endureció Renzi las dos últimas semanas de campaña electoral. Ha tenido el diluvio y ahora espera la investidura como salvador del país. No es que no supiera cómo evitar el diluvio: bastaba con que desactivara los ataques más macroscópicos al elemental buen sentido democrático: dejar abierta una modificación de la ley electoral el Italicum de acuerdo con las indicaciones del Tribunal Constitucional y renunciar a tener la mayoría absoluta del Parlamento con el treinta por ciento de los votos. No habría anulado todos los no , pero sí una buena parte. No lo ha hecho porque no fuera prudente. Quería el choque y demostrar que no había alternativa a él mismo. Que esta línea y método sean hoy las del secretario del PD, heredero del PCI, es impresionante: se trata de un preludio a un Partido del Presidente. Es una manera de tomar a contrapié a los adversarios, ya sean de fuera o dentro del PD. ¿Qué hacer en este punto? Creo que hay que agarrar el toro por los cuernos, aprobar cuanto antes una nueva ley electoral y luego ir a votar lo antes posible. Las nuevas reglas han de ser homogéneas para la Cámara [de Diputados] y el Senado, basadas en el sistema proporcional, a fin de tener una fotografía clara de en qué se ha convertido el país y, ay, volver a empezar. Rossana Rossanda es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

Como ignorar el No. Y resurgir Luca Sappino Es útil hacer un punto sobre el nacimiento del gobierno Gentiloni (1) - que es un gobierno Renzi sin Renzi y sin vergüenzas innecesarias, "un Gobierno de continuidad", como dice el nuevo primer ministro, "orgulloso" de poder continuar "la obra innovadora del anterior gobierno". Es útil para entender lo que tiene en mente Renzi y cómo evolucionará la nueva escena política que se abrirá este domingo, cuando la asamblea del Partido Democrático deba convocar oficialmente, según lo ha solicitado Renzi, el Congreso del partido, y comience la larga campaña de Renzi para volver a ganar lo perdido (porque perdió, sí, incluso si él pretende negarlo). La continuidad, dijimos, y dice ahora Gentiloni, será política, es evidente, pero además también "en la misma estructura de gobierno". Casi todos los ministros, de hecho, han sido confirmados, con la excepción de Stefania Giannini, , elegida por Scelta Civica, que paga con su cese la falta de padrinos políticos (2). Los otros repiten todos, incluyendo María Elena Boschi que sólo cambia de cartera, ella, que como Renzi, había dicho que si perdía el referéndum volvería a su profesión: abogada en Toscana. Pero ha acabado siendo la nueva subsecretaria del Primer Ministro, un puesto menos mediático pero fundamental: todos los expedientes del gobierno pasarán por sus manos, por ella, que es una centinela vigilante leal a Paolo Gentiloni, pero que esta junto a Renzi desde la escuela primaria y que dará tranquilidad a su joven amigo. Porque para eso ha sido elegida para el puesto. El que ha ganado la moción de confianza este miércoles es un gobierno responsable, nacido porque "no había alternativa", dicen las cumbres del PD, como si no se hubiera podido formar otro que pasase por alto el resultado del referéndum, al que se responde con la única renuncia de Renzi, sin cambiar nada más. En efecto. Señalemos, en esta breve nota, la promoción de Anna Finocchiaro, porque si Boschi fue la "madre" de la reforma, ella era su "abuela", presidenta del Comité de Asuntos Constitucionales del Senado, de donde salió el texto para la consulta, incluidas transacciones , enmiendas y votos de confianza. Será ministra de Relaciones con el Parlamento: una promoción justa. Y también ha sido promovida Valeria Fedeli, senadora, ex sindical de la CGIL, y que, en cuanto se haga cargo de la cartera que fue de Giannini, debe implementar esa es la idea los recortes de profesores y maestros, a los que la Buona Scuola no les va a parecer tan buena. Ella, al igual que Renzi, Boschi y un poco todos los partidarios del Sí en el referéndum, al que recurrieron a la desperada, anunció que estaba dispuesta a renunciar a su poltrona: "Al día siguiente, si gana el No, tenemos que tomar nota y no podremos seguir adelante. Es justo devolver el mandato, no solo el primer ministro, sino también los parlamentarios". Cambio total: en nombre de la responsabilidad, se dice, señalando como siempre, "la falta de disponibilidad de otras fuerzas políticas", la irresponsabilidad del Movimiento 5 Estrellas. La única fisura en esta compacta narrativa la abre Marianna Madia, en el marco de la ceremonia de toma de posesión. Boschi sonríe, Madia no, no hay que exagerar en esta situación: "Todo parece un poco melancólico , dice a la prensa, "escribirlo también. Me pregunto cómo será percibido por los italianos .... " Madia, esencialmente admite que Alessandro Di Battista tiene un punto, cuando con voz teatral, aguda, que suena casi como un pitido, repite ante las cámaras: "Si yo fuera un cínico como ustedes, esperaría miles de gobiernos como este, miles de estafas como esta: nuestro consenso sólo puede aumentar". Pero como Madia está ahí, responsable, inmortalizado en las fotos rituales. Fotografías tomadas con rapidez, ya que hay que darles un sentido de urgencia y, por tanto, no espera ni el medio día habitual entre el anuncio de los nombramientos y el juramento. Gentiloni, acompañado por el presidente Mattarella, entra a las 17.30 horas y a las 20:00 ya estaba jurando. Mientras tanto ha habido tiempo incluso para una pequeña crisis, con la protesta de los verdinianos (3), que esperaban ser recompensados con un ministerio por los servicios prestados hasta el momento (su disponibilidad había sido completa: "Estamos preparados para cualquier solución, incluyendo un Renzi bis", había dicho Verdini) y en su lugar han terminado haciendo publica una nota de prensa que, en otros tiempos, habría requerido horas de negociaciones: "sin representación adecuada, no podemos otorgar nuestra confianza". Pero, como por ahora el Partido Demócrata sigue siendo un bloque - la dirección ha estado por el sí unánime, con una minoría que pide una señal de discontinuidad -, no es un problema. En el Senado los números están ahí para cuando sean necesarios - y todavía no ha llegado el momento de sacarse la espina así que la ayuda de Verdini no faltará. Se aceptan apuestas: "Creemos que Renzi sigue siendo nuestro interlocutor, el único líder que hay en Italia, como dice Berlusconi", dice el senador Ala Lucio Barani, anticipando el final de la película.

Notas del traductor:

(1) Descendiente de la aristocrática familia de los Condes de Gentiloni, que jugaron un papel importante en la reintegración del catolicismo político en Italia. Radicalizado en los años 70, fue miembro del Movimento Lavoratori per il Socialismo (MLS), posteriormente del PDUPC y director de La Nuova Ecologia, antes de volver al sector demócrata-cristiano del PD.

(2)Scelta Civica fue el pequeño partido liberal creado por Monti, que se alineó con la campaña por el No en el referéndum, contra Renzi, lo que explica que Giannini no haya vuelto al gobierno.

(3) Miembros de la Alianza Popular Liberal, pequeño partido fundado por el Senador Denis Verdini tras abandonar Forza Italia y a Berlusconi para apoyar al Gobierno Renzi.

https://www.left.it/2016/12/16/come-ignorare-il-no-e-risorgere/



Luca Sappino Periodista político y cultural. Coautor con Matteo Marchetti del libro sobre Enrico Letta, Le potenti intese ( Castelveccchi). Colabora con la revista italiana Left.

Traducción: Enrique García Lucas Antón

