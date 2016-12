ESPACIO PARA PUBLICIDAD Ya nadie busca los ideales perdidos Por Santiago Bardotti (*)

Series. Con algo de incorrección política, Hap and Leonard renueva el subgénero de parejas desparejas de detectives. El festival de cine independiente Sundance con el tiempo se transformó en una marca y tiene su propio canal de televisión, Sundance TV. Es de esperarse entonces una dosis mínima de desparpajo, frescura, innovación e incorrección política. La serie Hap and Leonard es uno de sus productos más recientes y en su primera temporada de seis episodios está a a la altura de esos requisitos mínimos. Se trata de una pareja despareja a lo Starsky y Hutch aunque no sean policías como aquellos; más antihéroes y nihilistas, esa clase típica de asociales de buen corazón y problemas con las reglas. El mismo humor de dos que se sacan chispas. Como se les ha pasado el momento son personajes destinados a ser nostálgicos y en esta primera temporada por partida doble ya que una década recuerda a otra. Los 80 recuerdan a los años 60 en un ejercicio de remembranza que se vuelve así más eficaz. Podemos ser nostálgicos por partida doble y tal vez así tener una vaga idea de qué hemos perdido. Hubo un tiempo en que se tenían ideales y una época en la que todavía se podía fantasear con recuperarlos. Ya nada de eso es posible, ni una cosa ni la otra. Hap es blanco y en los 60 pasó tiempo en prisión por no querer ir a Vietnam; Leonard es negro, gay y estuvo en la guerra, que lo ha transformado en un mal encarado permanente. El ying yang de idea y realidad. El escenario es Louisiana en los años 80, un Sur corrupto, racista y salvaje, seguramente la gran tercera presencia. Los personajes son la creación del prolífico Joe R Landsdale, novelista de distintos géneros de aventura con más de cuarenta títulos a cuestas y que escribió nueve novelas con Hap y Leonard como protagonistas (más varios volúmenes de cuentos). La serie fue dirigida y desarrollada por Nick Damici y Jim Mickle, que ya habían adaptado una novela de Landsdale, el excelente film noir a la Cohen Cold in July . El film y la serie comparten un universo de personajes contraculturales varios; unabombers, viejos hippies, revolucionarios idealistas, detectives cuentapropistas, cowboys desclasados. ¨Hippies carroñeros¨, los llama Leonard con su lengua afilada. Es que se trata de alguna manera de una búsqueda del Santo Grial psicodélico. Búsqueda disparada por una mujer fatal por supuesto, la voluptuosa Christina Hendriks, aquella secretaria ambiciosa de Mad Men, ahora arrastrando un acento sureño en medio de los pantanos. Hap es tan sentimental como Leonard es gay. La nostalgia juega a varios niveles y no en menor medida en el casting. A la ya mencionada Hendriks se le suma James Purefoy como Hap (un rostro conocido de la televisión, Rome y The Following, entre otras) y Michael Kenneth Williams como Leonard, el inolvidable Omar de The Wire que con su sola presencia asegura muchos televidentes que querían volver a verlo; de hecho, no son pocas las similitudes de ambos personajes. Alguna vez se escribirá una historia política de las sustancias; el paso de la marihuana a la cocaína como un cambio de época (eso es obvio); las sustancias y sus sistemas políticos, las sustancias y sus tipos de personalidad. Un poco de eso hay en esta historia en la que todo el mundo parece haber perdido sus motivos. Por eso no resulta raro que en la vida de estos ¨equivocados¨ se crucen otros que sí tienen certezas, dos auténticos psicópatas asesinos al mejor estilo norteamericano, pura voluntad de poder. En ese cruce asistimos a la escena primordial del pulp a lo Tarantino: dos hombres atados a una silla y otro con un arma tratando de saber dónde está escondido el dinero. En un patio lleno de objetos viejos y destartalados destaca un maniquí con la cara de Ronald Reagan que sirve para hacer tiro al blanco. Tiene una flecha clavada justo en la frente. Seguramente en alguna serie del futuro el maniquí tenga la cara de otro presidente que nadie tenía en los planes y que signifique alejarse aún más de los ideales de los 60 ya irremediablemente perdidos. Y sin embargo parece que hay vida más allá y una nueva temporada en 2017.

(*) Periodista.

