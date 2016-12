ESPACIO PARA PUBLICIDAD ¡Deliremos! Por Esteban Valenti (*)

¿Qué le falta a la izquierda uruguaya? Muchas cosas, así como tiene muchas otras, pero lo que ha perdido es su capacidad de delirar, tiene los pies muy enterrados dentro de la tierra y el horizonte muy cerca. En su discurso, en sus documentos, en los sueños que despierta. Todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un miedo. Las ciudades, como los sueños están construidas de deseos y de miedos, aunque el hilo de su discurso sea un secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas y toda cosa esconde otra.

Italo Calvino La izquierda surgió, se consolidó y creció con una dosis importante de delirio, de ir más allá de la realidad explicada y relata hasta el hartazgo. Para delirar hay que soñar y la izquierda en el mundo y en el Uruguay no sueña. Nos arrastramos por la realidad, que cada día nos atrapa un poco más. ¿Qué delirios tengo yo para el futuro, no solo para el próximo año, pero tampoco para dentro de cien o mil años? Un futuro humano, tangible, concreto, delirable con realismo pero, con un poco de magia. Deliro con un país que produce alimentos para 50 millones de personas, y por eso mismo se atreve y logra desterrar la pobreza de su sociedad, no repartiendo pobreza en forma pareja e igualando hacia abajo y con los burócratas relatándonos la igualdad, sino con un salto en la prosperidad, en la prosperidad mucho mejor repartida. No repartida por igual, porque eso no es delirar, eso es aplanar el mundo humano al nivel de un hormiguero. Un país donde nadie se resigna a convivir con la pobreza y sobre todo donde los pobres y los indigentes no aceptan su terrible condición como una condena divina o una fatalidad. Un Uruguay sin indigentes, sin pobres, con la inmensa mayoría de la gente realmente de clase media comenzando por el acceso a una educación de calidad, no de calidad PISA, sino de calidad siglo XXI-Uruguay. Ciudadanía, capacidad de afrontar la vida, valores de convivencia y diversidad y capacidad de asumir a bocanadas la libertad. Deliremos con una educación sin deserciones y donde los sectores de capas medias y los políticos y gobernantes envíen a sus hijos a la educación pública. Deliro con un país de avanzada que asumen que cada día se necesitará mucho menos trabajo humano para producir mayor y mejor cantidad de bienes y servicio y que esa nueva realidad no debe resolverse por el darwinismo social, sino por ingresos familiares diferentes y una revalorización del tiempo libro, de la cultura, del esparcimiento, de compartir. Ese edificio delirante solo se puede edificar sobre pilares sólidos y concretos, educación de calidad y permanente, a lo largo de toda la vida, trabajo, producción, derechos y obligaciones laborales inseparables, salud de calidad y en progreso permanente, vivienda realmente de interés social, ciudades y pueblos para compartir y gozar, construidos y cuidados por todos como la extensión de nuestras casas, nuestras buenas viviendas. Deliro un país que vuelva a delirar con la estética de todos sus espacios públicos y compartidos, donde las autoridades realmente la mantienen limpia, impecable, los vecinos mantenemos nuestras veredas y cada uno asume plenamente sus responsabilidades. Que no son todas iguales. Deliro con una sociedad que desde todos los ámbitos, no solo desde el Estado y sus enormes edificios y estructuras, sino desde la sociedad organizada y civil combate sus batallas contra la violencia y para vivir en paz, para erradicar el delito, que desgraciadamente siempre nos acompañará, pero para derrotar al pequeño enano fascista que todos llevamos dentro, no en base a prohibiciones sobre prohibiciones. Sino al círculo virtuoso de derechos, libertades y obligaciones que nos autoimponemos para mejorar, para superarnos. Deliro con un país donde el deporte y en primer lugar el fútbol rompa este ciclo de decadencia nacional y no se base en algunas figuras que nos proyectan a lo mejor de nosotros pero también nos muestran todo lo que podríamos lograr si salimos del pantano. Individual y colectivamente. Deliro con un país, donde la felicidad, esa porción de la vida que cada uno construye de manera única e intransferible incluye los bienes materiales, la visita a las tiendas, pero también y sobre todo a la cultura, a la compañía, a los afectos, a los amores y los placeres y a vivir en ese aparentemente difuso pero fundamental espacio de los valores. Deliro con un país donde sembremos desde lo alto y desde todos lados moralidad y recojamos desde toda la sociedad una épica de la ética, del respeto por las leyes, pero sobre todo por las bases morales que deberían estar en los cimientos de todo nuestro ordenamiento jurídico y social. Deliro con que los de abajo y del medio tengan más y los de arriba tengan menores porcentajes de riqueza y eso no se resuelva a dentelladas. Con una civilizada lucha de clases. No deliro con el fin de la historia, en ningún sentido. Deliro que miremos el mundo asombrados e indignados ante tanta barbarie y reaccionemos, nos solidaricemos en serio, no nos resignemos ni nos evadamos de nuestros deberes: los que sufren, mueren, se refugian y viven son nuestros hermanos, nuestros niños y mujeres. Aunque vivan lejos y hablen otras lenguas y crean en otros dioses o no crean. Deliro que la política aquí en Uruguay siga siendo la más pacífica de las actividades, pero la más ardorosas en el debate de las ideas, en la profundidad de los diagnósticos, pero sobre todo en la capacidad renovadora, revolucionaria de nuestras acciones y que no sea un coto para pocos, sino el espacio público, republicano y democrático que es capaz de interrogarse siempre críticamente. Deliro con volver a decir la palabra compañeros con toda su fuerza y saliendo de las entrañas. Deliro con un país que le dedica tiempo, espacio, plata, ingenio, audacia, una pizca de locura a la cultura, en el sentido más preciso de lo sublime de ser cultos, de hacer que las artes, las letras, las ciencias, las filosofías ocupen cada día un mayor espacio en nuestras vidas. Deliro con un país donde le pongamos fin a las heridas del pasado de la única manera posible, con verdad, justicia y encontrando a todos los desaparecidos. Deliro con un país verde y apasionado con ese verdor, cuidadoso de equilibrar sus emprendimientos y su producción con el verde azulado de sus cuchillas, de sus costas y el azul de su firmamento. Deliro con un país donde ante la ciencia y la tecnología nos deslumbramos por sus logros, nos alarmamos con sus aberraciones bélicas y destructivas que ocupan demasiado espacio y nos interrogamos siempre sobre su ética, su moral. Deliro con un país donde las mujeres y los hombres ejercen efectivamente los mismos derechos y empuñan con entusiasmos los mismos mangos de los sartenes y las ollas, sobre todo del poder. Y donde erradiquemos una de las más aberrantes violencias, la que se esconde en nuestras propias casas. Deliro con un país que supo aprender de su historia de navegantes, de descendientes de naves que llegaron desde tierras lejanas y fortalece sus lazos y refuerza su comunidad espiritual en la diversidad en la más floreciente diversidad posible. Deliro con un país que tiene energías para todo, para mover las máquinas, iluminarnos e impulsarnos pero sobre todo para imaginar otros horizontes, siempre otros horizontes. Deliro con que esta lista no tenga fin, se recree como si en esta pequeña esquina del mundo pudiéramos construir el espíritu, la fuerza que en las épocas de grandes tensiones, de grandes miedos, de monstruos que asechan desde las tinieblas y las sombras, pudiéramos levantar con nuestras diferencias, la potencia de nuestras ideas, de un pequeño y verde iluminismo del siglo XXI. Aunque suene a un delirio, vale la pena delirar. Y si no ¿qué?

(*) Periodista, escritor, director de Uypress y Bitácora. Uruguay

Atrás Imprimir Atrás Agrandar texto



Achicar texto RSS